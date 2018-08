Cidades UEG abre período de solicitação de isenção para vestibular O prazo vai até o dia 20 de setembro

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abriu nesta terça-feira (14) o período de solicitação de isenção para os candidatos do vestibular do primeiro semestre de 2019. O prazo vai até o dia 20 de setembro. Para solicitar o benefício, o candidato deve atender a ao menos um dos seguintes requisitos: ser titular ou dependente no Cadastro Único para os Programas Sociai...