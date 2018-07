Cidades Uber vai acompanhar o histórico criminal de seus motoristas em tempo real Medida será efetivada para que a empresa possa remover mais rapidamente motoristas que consideram perigosos

O Uber anunciou que irá monitorar o histórico de suspeitas e condenações criminais de motoristas em tempo real para tentar deixar o serviço mais seguro, segundo o site de tecnologia Axios. Com o acompanhamento direto das viagens, o Uber poderá remover mais rapidamente motoristas que consideram perigosos. Até então, a empresa só fazia verificações periódicas do his...