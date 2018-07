Cidades Uber lança 'botão antipânico' para passageiros do Brasil Novidade permitirá contato direto com a polícia dentro do aplicativo; por enquanto, solução estará disponível apenas para passageiros

A partir desta quinta-feira, 26, brasileiros que estiverem em situações de risco em viagens do Uber poderão acionar a polícia sem sair do aplicativo. A função faz parte de um novo ícone da nova Central de Segurança do aplicativo, que começa a aparecer hoje para alguns usuários e deve estar disponível para todos os brasileiros até o final de agosto. Agora, aparec...