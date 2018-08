Cidades Uber agora mostra método de pagamento para motorista antes da corrida Usuários que quiserem pagar o serviço em dinheiro podem ser mais rejeitados

Agora os motoristas do Uber vão saber, antes das corridas, qual é a forma de pagamento que os passageiros vão usar. A mudança, que já está disponível na nova versão do aplicativo do Uber para motoristas, favorece os motoristas que não gostam de fazer corridas com pagamento em dinheiro – muitos deles enxergam o pagamento em dinheiro como um risco de assaltos. Com base n...