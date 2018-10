Cidades TV Anhanguera faz 55 anos Inaugurada em 1963 como o então Canal 2, emissora garantiu espaço com pioneirismo e inovação aplicados ao noticiário local

É com uma base construída sobre valores como credibilidade que a TV Anhanguera, emissora do Grupo Jaime Câmara (GJC), chega a seus 55 anos de existência. Na data de hoje, em 1963, foi inaugurado o então Canal 2, como era conhecido à época, dando forma à criação do jornalista e empresário Jaime Câmara e de seus irmãos Joaquim Câmara Filho e Vicente Rebouças, que se consolid...