Cidades Turista morre após cair de brinquedo em parque aquático no Ceará Ricardo descia com um grupo de três amigos no brinquedo quando foi arremessado da boia e acabou batendo a cabeça no chão

O turista de Sorocaba Ricardo José Hilário da Silva, de 43 anos, morreu no início da tarde desta segunda-feira, 16, ao cair do brinquedo Vainkará, inaugurado no fim de semana passado pelo Parque Aquático Beach Park, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. Ricardo Hilário descia com um grupo de três amigos no brinquedo quando foi arremessado da boia e a...