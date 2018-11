Cidades Turista é encontrado morto em apartamento, em Caldas Novas Testemunhas disseram à Polícia que viram o homem no hotel pela última vez na terça-feira (6)

Um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (9), em um apartamento de um condomínio clube, em Caldas Novas, Região Sul do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o imóvel pertencia à vítima, que costumava ficar no local desacompanhado. De acordo com a Polícia Militar (PM), os funcionários do hotel perceberam o mau ...