Vida Urbana “Tudo dois”: Detentos de Jaraguá gritam gíria de facção que foi marcada em cabeça achada em Goiânia De dentro de uma ala do presídio, durante um principio de motim, eles gravaram um vídeo onde gritavam palavras de ordens

Após um princípio de rebelião durante a noite desta terça-feira (22), detentos do presídio de Jaraguá gravaram um vídeo onde aparecem gritando palavras de ordens e fazendo símbolos da facção Comando Vermelho. Com camisetas enroladas para esconder os rostos, dezenas de presidiários aparecem em uma ala do presídio gritando várias vezes: “Tudo dois”, “Trem bala” e “Com...