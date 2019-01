Vida Urbana Tucano é resgatado de banheiro em escola, em Goiás A ave não apresentava ferimentos e foi encaminhada para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Um tucano foi resgatado de dentro de um banheiro de uma escola, na manhã desta quinta-feira (17), em São Miguel do Araguaia, na região Norte de Goiás. A ave não apresentava ferimentos e foi encaminhada para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) do município. O 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Luiz Fernando Pereir...