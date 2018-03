TRT mantém justa causa de chefe que paquerou menor aprendiz

O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) manteve a sentença de 1º grau que reconhece a demissão por justa causa do ex-gerente de uma empresa do ramo de pneus, localizada em Rio Verde, no interior do Estado, por incontinência de conduta e mau procedimento, conforme art. 482, alínea “b”, da CLT. Segundo a empresa, a demissão aconteceu após ficar constatado que o funcionário estava se aproveitando de sua posição hierárquica para paquerar uma menor aprendiz.

Em sua defesa, o ex-gerente alegou ao Tribunal que não houve assédio, mas elogios, como “linda e cheirosa”, e troca de mensagens pela internet. Mesmo com a argumentação, os desembargadores entenderam que o comportamento do funcionário é caracterizado como falta grave e que a empresa agiu em proteção à menor ao dispensá-lo.

O relator do processo, desembargador Wellington Luís Peixoto, manteve os fundamentos da sentença de 1º grau e concluiu que embora elogios dirigidos a colegas de trabalho não sejam ilegais, neste caso caracterizou algo ilícito por se tratar de uma menor aprendiz.

Wellington Luís justificou a sentença afirmando que a jovem estava na empresa para se qualificar e que o ex-gerente “tinha uma responsabilidade ainda maior, uma vez que, como chefe, deveria dar exemplo e evitar os reiterados galanteios dirigidos à adolescente”.

Paquera

Na sentença de 1º grau, o Juiz Daniel Branquinho, juiz da 2ª VT de Rio Verde, afirmou que a “paquera” distorce o papel de chefe e não é considerada uma atitude profissional. “Entendimento diverso é chancelar os abusos e permitir o desrespeito às mulheres, ainda mais, uma menor de idade. Mesmo que os gracejos às mulheres sejam uma característica do homem latino para ressaltar a sua virilidade, isso deve ser coibido, por gerar situações constrangedoras às mulheres”, defendeu.

Segundo o desembargador, o fato de não estar comprovado o abuso ou o assédio sexual não modifica sentença de 1º grau, uma vez que, segundo ele, o mau comportamento possui um conceito genérico, se referindo à prática de atos faltosos, desrespeitosos, censuráveis e contrários à moral, tornando insuportável ou desaconselhável a manutenção do pacto laboral.

A demissão por justa causa foi mantida pelos desembargadores por unanimidade.