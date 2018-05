Cidades TRT cancela concurso público para Goiás Órgão concluiu que o custo, de R$ 800 mil, era excessivo para a prova

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) decidiu ontem cancelar o concurso público para provimento de cargos de analista e técnico judiciário e formação de cadastro de reserva. A decisão foi tomada ontem em sessão administrativa do Tribunal Pleno do TRT-18. Com isso, serão arquivados os processos administrativos abertos para providências relativas à organização d...