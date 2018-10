Cidades Troca de antibióticos no Hugo, em Goiânia, preocupa Relatório aponta uso de medicamento mais forte por falta da opção ideal, o que pode ser prejudicial aos pacientes. Unidade diz que substituição é com remédios da mesma classe

Resistência bacteriana e alta toxicidade que pode comprometer o funcionamento dos rins. Esses são alguns dos riscos aos quais pacientes do Hospital de Urgências do Estado de Goiás (Hugo) estão expostos devido à substituição do antibiótico Meropenem por Polimixina, que é mais potente. Auditoria realizada semana passada pela Superintendência Regional do Trabalho em Goi...