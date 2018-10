Cidades Triplica o número de mortes durante feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, em Goiás De acordo com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Newton Morais, o número de mortes durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida é o maior em 10 anos

Atualizada às 13h41. Foram registradas 6 mortes durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, em Goiás. Este número é o triplo do registro no mesmo período em 2017. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF), na manhã desta segunda-feira (15), este ano foram registrados 24 acidentes, com 30 feridos e 6 mortes. S...