Cidades Trio suspeito de tráfico é preso com 'supermaconha' em Goiânia Segundo a polícia, o entorpecente está avaliado em aproximadamente R$ 35 mil

Atualizada às 10h22. Dois homens e uma mulher suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos com aproximadamente dois quilos de skunk, uma espécie de ‘supermaconha’, em um apartamento, na noite desta quinta-feira (16), no Setor Negrão de Lima, em Goiânia. Segundo a polícia, o entorpecente está avaliado em aproximadamente R$ 35 mil. Os policiais do Coman...