Trio é recapturado após seis detentos fugirem do presídio em Luziânia

Seis presos fugiram na manhã desta sábado (9) do Centro de Inserção Social (CIS) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Três deles já foram recapturados. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que a fuga aconteceu no momento do banho de sol. Assim que os agentes notaram a ausência dos presos, foi acionado o apoio das forças ...