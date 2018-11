Cidades Trio é preso suspeito de tráfico de drogas em Goiânia Um dos envolvidos foi detido com uma porção de maconha no Jardim Goiás

Dois homens e uma mulher foram presos, na madrugada desta sexta-feira (2), suspeitos de tráfico de drogas em Goiânia. A Polícia Militar informou que um dos detidos foi abordado com uma porção de maconha em um carro na Rua 72, no Jardim Goiás. Através dele, os policiais localizaram a casa de uma mulher no Jardim Novo Mundo. Na residência, foram apreendidos 3 kg d...