Cidades Trio é preso suspeito de manter rapaz em cárcere privado em Anápolis Testemunhas contaram que viram a vítima sendo levada de sua residência

Três homens foram presos, neste sábado (19), suspeitos de manter um rapaz em cárcere privado no bairro Recanto do Sol, em Anápolis, no Centro do Estado. A Polícia Militar (PM) informou que o trio invadiu a casa da vítima, pela manhã. Testemunhas disseram que viram o jovem sendo levado pelos suspeitos. Os objetos da residência foram roubados. A PM conseguiu encont...