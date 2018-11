Cidades Trio é preso suspeito de arrombar cofres em Goiânia Segundo a PM, os militares perceberam um forte cheiro de queimado vindo da agência bancaria, que estava com os portões abertos

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, na madrugada dessa segunda-feira (26), três homens suspeitos de arrombar os cofres de uma agência bancária no Setor Coimbra, em Goiânia. De acordo com a PM, militares faziam um patrulhamento pela área quando perceberam um forte cheiro de queimado e os portões dos fundos da agência abertos. Ao entrarem no local os milita...