Cidades Trio é preso em flagrante por caça ilegal no interior de Goiás Com os homens foram encontradas espingardas, munições, filhotes de jacaré e uma capivara

Três homens foram presos em flagrante enquanto caçavam na divisa entre os municípios de Alvorada do Norte e Flores de Goiás, na região Oeste do Estado. Eles devem responder por crime ambiental e por posse ilegal de armas de fogo. De acordo com a Polícia Militar (PM), alguns policiais escutaram alguns disparos na noite dessa sexta-feira (21) e intensificaram o patr...