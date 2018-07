Cidades Trio é preso em Aparecida de Goiânia com entorpecentes e carros roubados Um dos veículos estava com placas de Brasília

Três jovens foram presos, madrugada desta quarta-feira (25), com várias porções de drogas e veículos roubados, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), os rapazes foram abordados em um VW GOL com registro de roubo e placas de Brasília. No banco traseiro do veículo os policiais apreenderam entorpecentes. O trio levou a polícia até uma residência, no Con...