Cidades Trindade funciona 24 horas para receber fieis Principal evento religioso de Goiás faz cidade funcionar o dia inteiro para atender todo mundo que chega para participar de eventos no Santuário Basílica e fora dele

No primeiro final de semana da Romaria do Divino Pai Eterno 2018 milhares de pessoas lotaram a pista de caminhada na GO-040, a Rodovia dos Romeiros, entre Goiânia e Trindade. A festa anual, que começou no dia 22, prossegue até 1º de julho. Neste domingo (24) foi realizada a 12ª Romaria Franciscana, uma tradição que reúne fiéis de diversas paróquias comandadas por religiosos ...