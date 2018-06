Cidades Trindade: Começa hoje maior festa religiosa de Goiás Trindade deve receber 2,5 milhões de visitantes desta sexta-feira (22) até dia 2 de julho. Além de missas, novenas e desfiles tradicionais, shows também estão marcados

Devotos de todo Estado e até do País já estão a caminho de Trindade para a Romaria do Divino Pai Eterno. A festa, que começou nesta sexta-feira (21) com a alvorada festiva, às 5 horas da manhã, segue até dia 2 de julho. Até lá, centenas de eventos entre missas, novenas, shows e desfiles estão programados. O POPULAR resumiu alguns detalhes importantes para quem pretende v...