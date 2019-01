Vida Urbana Tribunal desobriga advogados do paletó e gravata no calor do Rio A decisão, que vale até 20 de março, atende a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio

O Tribunal de Justiça do Rio dispensou os advogados do uso de terno e gravata, inclusive em audiências e no segundo grau de jurisdição, por causa do verão tórrido que faz os termômetros baterem 40 graus. O alívio para os causídicos vale até 20 de março. Os advogados devem usar o traje social, "com camisa devidamente fechada". A decisão da Corte atende a pedido da...