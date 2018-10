Cidades Tribunal de Justiça nega liberação de 1.500 presos preventivos solicitada pelo MP-GO Em 105 casos, os detentos estão na CPP sem julgamento há mais de três anos

O desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga indeferiu o pedido da 25ª promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que diz respeito à liberação de 1.513 presos da Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia. O habeas corpus coletivo foi solicitado no último dia 4 de outubro e, de acordo com o promotor Marcelo Celestino que realizou o...