Cidades Tribunal de Justiça inocenta juíza no caso da advogada negra algemada durante audiência Desembargador considerou que não houve irregularidade no comportamento de Ethel Tavares de Vasconcelos e ressaltou que a versão de Valéria Lúcia dos Santos está ‘em colisão com todo restante da prova que afirma que ela se jogou no chão’

O desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, presidente da Comissão Judiciária dos Juizados Especiais (Cojes) do Tribunal de Justiça (TJ), considerou que não houve irregularidade no comportamento da juíza leiga Ethel Tavares de Vasconcelos no caso em que a advogada negra Valéria Lúcia dos Santos foi algemada durante audiência. O caso o...