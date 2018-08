Cidades Tribunal de Justiça do Tocantins pega fogo e bombeiros tentam conter chamas O fogo, segundo testemunhas, teria começado na sala da desembargadora Ângela Prudente

Um incêndio atinge o prédio do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO), na manhã desta quarta-feira (22). As chamas começaram por volta das 7h40, logo no início do expediente. Segundo testemunhas, o fogo teria começado na sala da desembargadora Ângela Prudente. Os bombeiros ainda não sabem informar o motivo. A equipe dos bombeiros ainda está no local tentando apagar...