Trecho da Marginal Botafogo terá tráfego interrompido em parte do dia

O trecho da Marginal Botafogo entre a Avenida Goiás Norte e a Rua 67-A, no Setor Norte Ferroviário, no sentido Centro-Pedro Ludovico, será interditado durante alguns períodos do dia a partir desta segunda-feira (5). Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT), a obstrução ocorrerá para o tráfego de caminhões que levam materiais para a obra que tem sido realizada no local para a recuperação da via.

Nos horários de pico, no entanto, o fluxo será liberado de forma parcial, de acordo com a SMT, assim como tem ocorrido desde o início da intervenção. A região está sinalizada e há agentes no local.

Já o trecho entre as avenidas Anhanguera e Independência permanecerá interditado até o fim das obras que estão sendo realizadas nas vias no sentido Pedro Ludovico-Centro da Marginal Botafogo.