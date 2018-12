Vida Urbana Trecho da BR-153 em Porangatu é interditado após acidente Ainda não há previsão de quando a rodovia será totalmente liberada

Uma batida entre uma carreta e um caminhão carregado com arroz, que espalhou pela pista da BR-153, em Porangatu, no início da madrugada desta quarta-feira (12), interditou totalmente os dois sentidos da via, no Norte de Goiás. Ainda não há previsão de quando a rodovia será totalmente liberada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas dos dois veícul...