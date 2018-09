Cidades Travesti é encontrada morta dentro de casa em Aparecida de Goiânia Perícia vai apurar se a morte foi natural ou por homicídio

Uma travesti foi encontrada morta dentro de casa, na manhã deste sábado (8), no Setor Sítio Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações de um funcionário do IML da cidade, ela era de Petrolina (PE), não tinha familiares em Goiás e morava em uma república, junto com outras travestis. De acordo com a Polícia Militar, não haviam sinais de violência no cor...