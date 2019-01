Vida Urbana Transporte coletivo por aplicativo de celular começa a operar em fevereiro em Goiânia O City Bus 2.0 é a primeira experiência da América Latina dentro desse modelo

Goiânia vai ganhar no dia 11 de fevereiro um novo transporte coletivo, só que agora por aplicativo de celular. Trata-se do City Bus 2.0, a primeira experiência da América Latina dentro desse modelo. Ele está sendo lançado dentro do Seminário MoviNova, que reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir mobilidade urbana e inovação tecnológica. E...