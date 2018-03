Transportando 300 cabeças de gado, dupla é presa com notas fiscais clonadas

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (28) suspeitos de cometer crime contra a ordem tributária e uso de documento falso. A prisão aconteceu no Posto Fiscal da Saúde, na BR-153, entre os estados de Goiás e Minas Gerais. A dupla transportava 300 cabeças de gado com documentação falsa. A carga estava avaliada em R$ 260 mil.

De acordo com informações da filiada da TV Anhanguera em Itumbiara, os animais estavam sendo transportados em duas carretas de três andares e levava o gado para o abate. Os agentes da Secretaria da Fazenda constataram que as notas fiscais estavam clonadas. O valor do imposto sonegado com as multas pode chegar a R$ 43 mil.

Agora, a polícia vai tentar identificar o dono das carretas e dos animais. Enquanto isso, os veículos serão levados para o pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o gado deve ser solto em área monitorada pela polícia.