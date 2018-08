Cidades Transferência para o semiaberto é direito, diz defesa de Barão do Tráfico Preso famoso deve ir para a Colônia Agroindustrial nos próximos dias. Ele vai poder usar tornozeleira, mas precisa dormir na prisão

Um dos advogados do preso Leonardo Dias Mendonça, de 55 anos, defende que a legislação está sendo cumprida e que ele não está tendo privilégio ao ganhar a semiliberdade. O detento, que já foi considerado o maior traficante do Brasil no início dos anos 2000, deve ser transferido nos próximos dias para a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, onde terá o direito d...