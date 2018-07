Cidades Transferência da capital para cidade de Goiás tem data definida; dia será feriado na rede estadual Data marca o aniversário de fundação do município, que neste ano completa 291 anos

A cidade de Goiás volta à condição de capital simbólica do Estado no próximo dia 25 de julho. Tradicionalmente, a mudança acontece no dia do aniversário da antiga Vila Boa. Inicialmente, a mudança estava agendada para acontecer no dia 26 de julho, mas devido à agenda do governador José Eliton (PSDB), será antecipada em um dia. No dia, serão transferidas para l...