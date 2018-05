Cidades Trans de 34 anos é o 1º a fazercirurgia de mama no HGG, em Goiânia Paciente foi submetido a procedimento que deixa órgão com aparência masculina. Ambulatório também realizará redesignação de sexo

Foram necessários 34 anos para que John Maia Gomes se olhasse no espelho e afirmasse com convicção: “Hoje consigo ver o que sempre quis. Finalmente sou uma pessoa feliz”. Homem transexual, ele é o primeiro paciente do Serviço Especializado do Processo Transexualizador - AmbulatórioTX - do Hospital Alberto Rassi (HGG) a se submeter a uma mamoplastia masculinizadora. O sorriso const...