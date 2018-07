Cidades Traficantes impedem campanha de vacinação contra sarampo em Manaus O impedimento ocorreu no bairro Jorge Teixeira, que está entre os três com maior incidência da doença; profissionais de saúde estavam juntos de uma equipe de reportagem de TV

Um grupo criminoso impediu a circulação de agentes de saúde da campanha vacinal contra o sarampo no bairro Jorge Teixeira, em Manaus, na noite de quarta-feira (18). Localizado na zona leste da capital amazonense, o bairro é um dos três com maior incidência da doença, juntamente com Cidade Nova e Novo Aleixo. O Plano de Intensificação Contra o Sarampo em Manaus teve i...