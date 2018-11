Cidades Traficante brasileiro extraditado do Paraguai é levado para o Paraná Marcelo Piloto foi transferido para penitenciária federal

Acusado de tráfico internacional, falsidade ideológica e homicídios, Marcelo Pinheiro Vieira, o Marcelo Piloto, foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no oeste do Paraná, na tarde de hoje (19). Sua transferência para a penitenciária federal foi determinada pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro. Vieira estava preso no Paraguai desde ...