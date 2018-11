Cidades Traficante é suspeito de mandar matar MC Sabotinha em Aparecida de Goiânia Polícia afirma que linha de investigação indica quem são os envolvidos no crime. Até o momento, nenhum deles foi ouvido

Um traficante de Aparecida de Goiânia pode ser o mandante do assassinato de Kaíque Liberato de Melo, o MC Sabotinha, de 17 anos, desaparecido em 22 de novembro de 2017. A informação é do irmão do rapaz, Kamn Liberato. Segundo ele, a Polícia Civil (PC) fez esta afirmação. “Suspeito a polícia já tem, já sabem até quem é”, diz Kamn. O resultado de exames de DNA confirm...