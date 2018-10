O tradicional desfile cívico-militar, realizado na manhã desta quarta-feira (24), na capital, deu início às comemorações pelo aniversário de 85 anos de Goiânia. Por volta das 8 horas, foi iniciada a solenidade na Avenida 24 de Outubro, no Setor Campinas, na Região Oeste da cidade. Entre as autoridades presentes, esteve o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB). O governador de Goiás, José Eliton (PSDB), não compareceu e foi representado.

Diante de um público entusiasmado, desfilaram pelotões de corporações militares, como a Polícia Militar de Goiás e o Corpo de Bombeiros, das Forças Armadas, como a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro, e de demais instituições de segurança pública, como a Polícia Civil de Goiás, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia.

Equipamentos, armamentos, viaturas e demais veículos utilizados na atuação profissional foram apresentados aos espectadores, que vibraram, também, com a presença de helicópteros, que foram exibidos sobrevoando o local.

O aspecto cívico do evento foi caracterizado pelo desfile de bandas marciais de escolas municipais da capital, de grupos de escoteiros, além de instituições religiosas e de assistência social. Grupos de motociclistas também passaram pela Avenida 24 de outubro com seus veículos.

Programação

A celebração pelos 85 anos da capital se estenderá durante todo o dia. Às 9 horas, teve início o Goiânia Pulsa, às 9 horas, que tem apresentações artísticas, brinquedos, jogos, gastronomia e muita diversão na Praça do Sol, no Setor Oeste. Já às 16h30, haverá a apresentação da banda do Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília e entrega da revitalização do busto do Almirante Tamandaré, na Praça Tamandaré. Às 18 horas, serão premiados os vencedores do concurso de redação “Almirante Tamandaré”, da Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceira com a Marinha. Para as 19 horas, está programada a Missa Solene na Catedral Metropolitana de Goiânia, na Rua 10, no Centro.