Cidades Trabalhadores do Daia protestam contra redução dos incentivos fiscais Ação bloqueou, na manhã desta quinta-feira (6), a pista de acesso ao local

Uma manifestação de trabalhadores ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos bloqueou, na manhã desta quinta-feira (6), a pista de acesso ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), no Centro do Estado. A ação é em protesto contra a intenção do governador eleito, Ronaldo Caiado (DEM), de reduzir os incentivos fiscais concedidas a empresas goianas. Em protesto, funcio...