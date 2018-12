Vida Urbana Trabalhador rural morre em acidente com três veículos na BR-153 em Rialma O motorista do carro onde estava a vítima fatal foi submetido ao teste de alcoolemia e não estava embriagado

Um trabalhador rural de 55 anos morreu na manhã de domingo (16), após um acidente com três veículos no km 310 da BR-153, em Rialma. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima viajava um Fiat Strada e seguia sentido Jaraguá-Ceres quando o motorista do veículo, de 19 anos, perdeu o controle do automóvel, invadiu a pista contrária e bateu na lateral de uma...