Cidades Trabalhador é morto em obra no Setor Real Conquista, em Goiânia Segundo a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, o garupa desceu e atirou contra a vítima

Um trabalhador de uma obra foi morto enquanto trabalhava, na manhã desta sexta-feira (23), no setor Real Conquista, em Goiânia. A Polícia Civil (PC) informou que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, o garupa desceu do veículo e atirou contra a vítima, que ainda não foi identificada. O operário não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após comete...