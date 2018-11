Cidades Três são presos suspeitos de roubo de gado em Santo Antônio do Descoberto Segundo a Polícia Militar, o trio estava coberto de sangue e em um carro quando foram abordados pelos PMs

Três homens foram presos, na madrugada desta sexta-feira (23), por furto e abate de gado na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar (PM), o trio estava coberto de sangue e em um carro quando foram abordados pelos PMs. Quando perguntaram o motivo deles estarem sujos de sangue eles disseram que haviam matado...