Três são presos e uma adolescente apreendida suspeitos de tentativa de latrocínio em Cezarina Grupo invadiu residência e idoso foi agredido com seis golpes de faca

Dois homens e uma mulher foram presos e uma adolescente apreendida neste sábado (2), na Rua 44, em Goiânia, após uma tentativa de latrocínio em Cezarina, município do Sul de Goiás. O grupo é suspeito de na madrugada do sábado atacar um idoso com seis golpes de faca, depois de invadirem a casa onde ele estava com a esposa. Os suspeitos levaram dinheiro, cartões, docume...