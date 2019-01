Vida Urbana Três são mortos a tiros no Jardim Ingá, em Luziânia Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas

Três pessoas foram mortas a tiros, na noite deste sábado (5), em uma casa no Jardim Ingá, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil (PC), a suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas, já que o local era conhecido com uma boca de fumo. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Formosa. O caso será a...