Vida Urbana Três pessoas são presas nesta madrugada por contrabando e tráfico de drogas Uma mulher foi presa com 2 kg de cocaína e dois homens flagrados com vários produtos vindos do Paraguai

Na mesma tarde, uma mulher foi detida com 2 kg de cocaína e um carro foi apreendido com diversos objetos do Paraguai em Cachoeira Alta, Região Sudoeste de Goiás. As apreensões partiram de uma operação do Comando de Operações e Divisas (COD). De acordo com o COD, um ônibus que fazia o trajeto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul para Goiânia foi parado durant...