Vida Urbana Três pessoas morrem após queda de estrutura em armazém, em Bom Jesus de Goiás Segundo registro da Polícia Militar, acidente foi provocado pelo temporal que caiu no município na tarde desta sexta

Três homens morreram, na tarde desta sexta-feira (4), durante o temporal que caiu na cidade de Bom Jesus de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, que ainda não tiveram a identidade divulgada, eram funcionárias de uma empresa de armazenamento de grãos, e faziam reparos em um galpão quando a estrutura caiu de uma altura de mais de 30 metros. Comandante do pol...