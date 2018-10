Cidades Três pessoas ficam feridas em acidente no Santa Genoveva, em Goiânia Uma caminhonete colidiu com um HB-20 na tarde deste domingo (21)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (21), na Avenida João Leite, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas estavam em uma caminhonete S-10 e a outra em um HB-20 quando os carros colidiram. Ainda de acordo com os bombeiros, os dois passageiros da S-10 ficaram presos às ferragen...