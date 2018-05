Cidades Três mulheres com drogas nos genitais são detidas ao entrar no presídio de Aparecida de Goiânia Substâncias somavam 1,3 quilograma e foi flagrada no scanner corporal de segurança da unidade. Também foram apreendidos celulares e bebidas

Em revista no último domingo (27), feita durante a visita à Penitenciária Odenir Guimarães (POG), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, os agentes prisionais detiveram três mulheres que tentavam entrar na unidade com drogas escondidas. Verciane dos Santos, de 18 anos, portava cerca de 100 gramas de drogas embaladas com fita preta, Amanda Pereira Gomes, de 19 a...