Cidades Três morrem em ação policial em Goiânia De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a PM abordou um carro roubado em Aparecida de Goiânia e motorista levou os policiais até uma residência onde estariam os suspeitos de terem vendido o carro

Atualizada às 9h46. Três homens morreram, na madrugada desta quarta-feira (6), em confronto a Polícia Militar (PM) na rua C-68, no Setor Sudoeste, em Goiânia. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, a PM abordou um carro roubado em Aparecida de Goiânia.O motorista do veículo levou os policiais até uma casa onde estariam os suspeitos de terem vend...