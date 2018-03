Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após serem baleadas na noite de hoje (7) no Morro do Serrinha. Os feridos conseguiram fugir para pedir socorro em um colégio que fica na Rua S-3, esquina com a T-13, no setor Bela Vista.

Os outros três morreram no local. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. Segundo informações, a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.